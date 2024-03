Abfallsammeltag in der Schlossstadt Rund 1000 Freiwillige sammelten Müll in Moers

„Unsere Stadt soll sauber werden.“ – Unter diesem Motto veranstaltete das Entsorgungsunternehmen Enni am vergangenen Samstag schon zum 18. Mal die alljährliche Müllsammelaktion in mehreren Stadtgebieten. Rund 1000 freiwillige Helfer hatten sich in diesem Jahr dazu angemeldet, darunter waren neben vielen Einzelpersonen auch Familien, Schulen, Kindergärten, Vereine und private Gruppen. So sammelte die Anglergemeischaft Rheinpreußen wieder rund um den Waldsee im Baerler Busch, während sich der Lionsclub Moers den Bergsee in Moers-Schwafheim vornahm. Der Förderverein des Moerser Streichelzoos befreite das umgebende Zoogelände von Müll. Weitere Sammelaktionen fanden außerdem in der Moerser Innenstadt sowie in den Stadtteilen Hülsdonk, Vinn, Utfort, Eick, Repelen und in Rheinkamp statt.