Abfallsammeltag in Moers „Das Sammeln ist ein symbolischer Akt“

Otto Laakmann rüstete sich am Samstagmorgen mit gelben Handschuhen, rotem Picker und blaugrauem Müllsack aus, um im Freizeitpark Müll zu sammeln, wie sieben weitere Mitglieder des Fördervereins Streichelzoo Moers. „Wir sind rund um den Streichelzoo unterwegs“, erzählte der Vorsitzende. „Wir finden Einwegbecher, Getränkedosen und Schnapsfläschchen. Sie liegen meistens an Wegen, die nicht so gut einzusehen sind, kaum um den Streichelzoo herum. Zum Teil picken wir Müll an Sitzgelegenheiten, neben denen Papierkörbe stehen. Einige scheinen Papierkörbe zu übersehen.“