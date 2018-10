Abbakustik aus Moers spielt die Hits der schwedischen Vorbilder.

Coverband aus Moers spielt die Hits der schwedischen Vorbilder : Mit Abbakustik zurück in die 1970er Jahre

Abbakustik, Gaststätte Engeln Foto: Dieker, Klaus (kdi)

MOERS Die Moerser Coverband spielt die Jahrhundert-Songs der legendären Schwedergruppe im Haus Engeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Die Songs „Mamma Mia“, „Dancing Queen“ und „The Winner Takes It All“ haben Musikgeschichte geschrieben, genauso wie „Abba“ selbst. Die schwedische Popband belegt mit geschätzten 350 Millionen Tonträger den fünften Platz der ewigen Charts. „Abba gehört zu den erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte“, sagt Hans Lammert. „Jeder kennt ein Dutzend Abba-Hits.“ Da der 54-jährige Moerser die 70er-Jahre liebt, wie er als Mitglied der Moers-Rheinberger Band „Glam Bam“ beweist, hatte er im Frühjahr 2018 die Idee, eine Abba-Coverband zu gründen. Diese hatte am Samstag ihren dritten großen Auftritt im Haus Engeln in Asberg.

Anders als das Original besteht Abbakustik nicht aus zwei Familien, sondern aus einer. Hans Lammert schlüpft in die Rolle von Benny Andersson, seine Frau Claudia Lammert in die von Anni-Frid Lyngstadt und ihr Sohn Jens Lammert in die von Björn Ulvaeus. Marissa Möller, die Lebensgefährtin von Sohn Jan Lammert, komplettiert als Agnetha Föltskog die Coverband.

Schnell fanden sich die vier Musikliebhaber zusammen, weil sie alle Profis sind. Hans Lammert tritt seit vielen Jahren mit der Band Glam Bam auf. Claudia Lammert tanzte in der Tanz-Bundesliga. Jens Lammert schließt gerade sein Musikstudium an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf ab. Und Marissa Möller hat Musical und Schauspiel studiert, gehörte dem Ensemble des Moerser Schlosstheaters an und arbeitet heute als freiberufliche Schauspielerin in Köln. Gekleidet sind alle so grell wie die Abba-Mitglieder, die im April 1974 im südenglischen Seebad Brighton den Eurovision Song Contest gewannen, inklusive der weißen hohen Stiefel von Agnetha und Anni-Frid. Die Kostüme wurden von Claudia Lammert geschneidert.

So überzeugten sie schon bei ihrem ersten Auftritt, den sie im Juli im Stephanswäldchen beim Kamp-Lintforter Kultursommer hatten. Im August zogen Agnetha mit ihren langen blonden Haaren und Anni-Frid mit ihrem roten Lockenkopf die Zuhörer am Bettenkamper Meer musikalisch in ihren Bann, begleitet von „Benny“ mit weißem Rüschenhemd am Keyboard sowie „Björn“ mit schwarzem Anzug an der Akustikgitarre. So standen sie am Freitagabend auch bei ihrem dritten Auftritt im Haus Engeln im Rampenlicht.