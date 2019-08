Naturschutz in Moers : Aaldering legt Pläne für den Silbersee auf Eis

Naturschutz in Moers

Das ehemalige Pflegezentrum am Silbersee liegt direkt am Wasser. Foto: Josef Pogorzalek

Moers Die Unternehmensgruppe Aaldering will ihre Planungen für den Kapellener Silbersee vorläufig nicht weiterverfolgen. Aus baurechtlichen Gründen sei unklar, ob die Vorhaben umzusetzen seien, sagte ein Mitarbeiter des Unternehmens.

Wie berichtet wollte Aaldering das ehemalige Pflegezentrum am Silbersee als Restaurant wiederbeleben. Bis in die 70er Jahre war das Gebäude bereits als Ausflugslokal genutzt worden. Um das Restaurant herum wollte Aaldering Ferienhäuser anordnen. Nach bereits bestehenden Entwürfen sollte es sich um eine Siedlung mit 83 Häuschen für insgesamt bis zu 362 Personen handeln.

Alle Planungen seien jetzt gestoppt worden, teilte der Mitarbeiter der Aaldering-Gruppe mit. Eine Anzeige zur Vermietung des ehemaligen Pflegezentrums am Silbersee als Restaurant, die bereits im Internet erschienen war, sei zurückgezogen worden. Auch die Ferienpark-Pläne lägen auf Eis. „Wir müssen uns erstmal selber einig werden, was wir dort machen wollen“, so der Mitarbeiter.