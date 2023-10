Zwischen Moers und Kamp-Lintfort A57 am Wochenende voll gesperrt

In der Zeit der Sperrung wird der Verkehr großräumig umgeleitet. Diese Ausweichrouten werden mit einem roten Punkt markiert. Die Umleitung erfolgt ab dem Autobahnkreuz Meerbusch über die A44 in Richtung Velbert, die A52 in Richtung Essen, die A3 in Richtung Oberhausen, die A40 in Richtung Venlo, die A59 in Richtung Dinslaken und die A42 in Richtung Kamp-Lintfort. Eine weitere Umleitung sei über die A40 in Fahrtrichtung Essen, die A59 in Richtung Dinslaken und die A42 in Richtung Kamp-Lintfort möglich.