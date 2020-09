Auto in Böschung geschleudert : 58-Jährige Duisburgerin bei Unfall in Moers lebensgefährlich verletzt

58-Jährige Duisburgerin bei Unfall in Moers lebensgefährlich verletzt

Auto in Böschung geschleudert

Moers An der Autobahnabfahrt Kamp-Lintfort sind ein Pkw und ein Bus kollidiert. Die Fahrerin des Pkw musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden, ihr Hund starb bei dem Unfall.

Eine 58 Jahre alte Frau aus Duisburg ist bei einem Unfall an der A57-Abfahrt Kamp-Lintfort lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Frau am Montagmorgen auf der Kreuzung mit einem leeren Bus zusammengestoßen. Ihr Auto wurde durch den Aufprall in die Böschung geschleudert. Sie musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.