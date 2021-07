„Absolute Ausnahmesituation“ : Schwertransporter blockiert Autobahnkreuz Moers – Windradflügel wird umgeladen

Moers Ein mit einem 70 Meter langen Windflügel beladener Schwertransporter ist in der Nacht am Kreuz Moers liegengeblieben. Der Auflieger des Transporters ist gebrochen. Die A40 und die A57 waren betroffen.

Der Auflieger des Transporters sei gegen 3 Uhr nachts gebrochen, teilte die zuständige Autobahnpolizei in Düsseldorf mit. Weil der Schwertransporter deshalb nicht weiterfahren kann, muss der Flügel der Windanlage - in Fachkreisen auch „Rotorblatt“ genannt - umgeladen werden. Die Autobahn war bis zum späten nachmittag gesperrt.

Seit 11 Uhr ist ein Kran am Einsatzort, der den Windradflügel auf einen neuen Transporter umheben soll. Aktuell liegt der Flügel auf der Erde, und die Verantwortlichen warten an der Autobahn auf den neuen Transporter. Innerhalb der kommenden Stunden ist geplant, das 70 Meter lange Bauteil dann umzuladen. Anschließend soll der Transporter auf einen Parkplatz gefahren werden, da die Ruhezeiten des Fahrers eingehalten werden müssen. Erst gegen 22 Uhr am Montagabend wird der Schwertransport fortgesetzt werden können. „Es ist für uns ein Riesenaufwand, das Rotorblatt zu bergen“, sagt Antje Cznottka, Unternehmenssprecherin der Firma Enercon, die die Fügel herstellt. „Es werden voraussichtlich zwei Kräne benötigt, um das Rad umzuladen.“ Es sei nicht auszuschließen, dass ein Schaden am Flügel entstanden sei.