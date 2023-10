Auf der Autobahn 40 bei Moers Kleintransporter fährt auf Stauende auf

Am Montag ist es gegen 8.37 Uhr auf der Autobahn 40 in Fahrtrichtung Duisburg zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwischen dem Kreuz Moers und der Ausfahrt Duisburg-Rheinhausen fuhr ein Kleintransporter auf ein Stauende auf. Dabei kam es zu einem Unfall mit mehreren Fahrzeugen; etwa sechs oder sieben seien ineinandergeschoben worden. Eine Person wurde in ihrem Wagen eingeklemmt, eine andere schwer verletzt, sie schwebt aber nicht in Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei mitteilte. Die Stauausdehnung sei bis jetzt überschaubar, der Verkehr läuft über einen der drei Fahrstreifen langsam weiter. Es wurde ein Stau von drei Kilometern Länge gemeldet. Die anderen beiden Fahrstreifen sind durch Polizei und Rettungsdienst gesperrt. Gegen 10 Uhr seien ein Hubschrauber sowie der Abschleppdienst zur Unfallstelle gerufen worden. In den nächsten Stunden müsste die Fahrbahn entsprechend gereinigt werden.