Verkehrsunternehmen aus Moers : 9-Euro-Ticket – Niag meldet volle Busse und Schummelversuche

Moers Viele Fahrzeuge der Niag waren am Mittwoch voller als sonst. Probleme gab es zuweilen bei den Kontrollen. Worauf Besitzer eines 9-Euro-Tickets in Papierform achten müssen.

15.000 9-Euro-Tickets wurden bis einschließlich Montag am unteren Niederrhein, im Vertriebsbereich der Niag, verkauft. In einzelnen Gebieten und auf bestimmten Linien, zum Beispiel in Moers, seien die Busse am Mittwoch auch deutlich voller gewesen als normal, sagt Niag-Sprecher Michael Block. Echte Kapazitätsprobleme hätten sich daraus aber nicht ergeben.