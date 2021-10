8a des Filder Benden bei TV-Wissensshow : Moerser wollen „Beste Klasse Deutschlands“ werden

Sobald eine Klasse in den Wettbewerb geht, stehen zwei Mitschüler oder Mitschülerinnen als „Erste Reihe-Kids“ im Mittelpunkt. Im des Fall Gymnasiums Filder Benden sind es Julius und Tom. Fotos (2): KiKA/Steffen Becker Foto: KiKA/Steffen Becker

Moers Am Freitag wird die Sendung auf dem TV-Sender KiKa ausgestrahlt. Was die Moerser beim Dreh erlebt haben, welche Stars dabei sind und warum die Wissensshow so viel Spaß macht.