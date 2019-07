Stadtplanung : 700 Millionen seit 2015: Moers erlebt Investitions-Boom

Im Neubau neben dem Rathaus Utfort entstehen sozial geförderte Wohnungen. Foto: Stadt Moers

Moers Dabei sind Bauvorhaben der Stadt beziehungsweise der städtischen Töchter noch gar nicht mitgerechnet.

230 Millionen Euro investiert Vivawest in verschiedene Vorhaben in Moers, mehr als 100 Millionen verbaut Edeka in Utfort, 100 Millionen der Kreis Wesel in Hülsdonk für den Berufsschul-Campus, 75 Millionen Dereco am Horten-Standort. Moers erlebt derzeit einen wahren „Investitions-Boom“. Alle größeren Projekte der vergangenen vier Jahre zusammengerechnet, ergeben mehr als 700 Millionen Euro.

„Dabei sind Bauvorhaben der Stadt beziehungsweise der städtischen Töchter noch gar nicht mitgerechnet“, sagt der Technische Beigeordnete Thorsten Kamp. „Leuchtturmprojekte“ kann er deshalb gar nicht benennen. „Wir haben viele ‚Leuchttürme‘ in unterschiedlichen Bereichen und Stadtteilen. Dazu gehört auf jeden Fall das ‚Rathaus Utfort‘, das fast fertig ist.“ Für 10 Millionen Euro hat das Unternehmen „Zumwinkel Berteletti“ das denkmalgeschützte Gebäude umgebaut und um ein weiteres ergänzt. In erster Linie entstehen dort geförderte Mietwohnungen. Auch Vivawest ist auf diesem Gebiet tätig. Derzeit modernisiert einer der größten Wohnungsanbieter in NRW das komplette Quartier Eicker Wiesen. Hinzu kommen weitere Sanierungen und Neubauten in Meerbeck, Repelen oder Kapellen.

In eine andere Kategorie fallen die Investitionen der Firma Tecklenburg. Etwa 35 Millionen Euro kostete das innerstädtische Wohnprojekt „Live Green“ am Schlosspark, ungefähr dieselbe Summe die Ein- und Mehrfamilienhäuser an der Teutonenstraße, die derzeit entstehen. „Ich bin sehr froh, dass nach Jahren der Vorarbeit endlich die Bauten vor Ort aus dem Boden wachsen“, sagt Thorsten Kamp. Auch wenn es sich dort nicht um städtische Projekte handelt, ist die Stadt intensiv eingebunden. „Bei Bebauungsplanverfahren sind wir beispielsweise im ständigen Austausch mit den Entwicklern. Bei vielen Vorhaben beraten wir im Gestaltungsbeirat vor allem über die Architektur und die Freiraumgestaltung. Letztlich muss die Bauaufsicht im Genehmigungsverfahren letzte Hürden aus dem Weg räumen.“ Eines haben Thorsten Kamp und sein Team dabei immer im Blick: „Wir wollen das Optimum für die Stadtentwicklung rausholen.“

Ist zufrieden mit der Entwicklung: Moers’ Technischer Beigeordneter Thorsten Kamp. Foto: Stadt Moers