69-Jähriger Moerser verfolgt Fahrraddiebe

Moers Ein 60-jähriger Moerser verfolgte am Dienstag drei Fahrraddiebe, die am Solimare abgestellte Drahtesel gestohlen hatten.

Viele Moerser trieb es am „heißen“ Dienstag in die Freibäder. Etliche nutzten dabei Fahrräder, um dort hinzufahren. Diese Gedanken hatten auch drei Jugendliche, die sich am Dienstag aufmachten, um die abgestellten Fahrräder am Solimare an der Filder Straße zu inspizieren und zu stehlen. Doch sie hatten die Rechnung ohne einen 69-jährigen Moerser gemacht. Der wurde auf das Trio aufmerksam, weil die Drei um die Fahrräder herumschlichen. Anschließend beobachtete er, wie sie mit den drei Rädern wegfahren wollten. Einer bemerkte den Zeugen, warf ein schwarzes Herrenrad in die Parkanlage und flüchtete zu Fuß. Die beiden anderen flüchteten auf ihre gestohlenen Räder anschließend in Richtung L 140.