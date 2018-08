600 Motorräder, Roller und Trikes werden in Moers für die „Kids Ride“ starten.

MOERS 600 Motorräder, Roller und Trikes werden am 26. August für die „Kids Ride“ starten.

Einmal Enni Sportpark, Kapellen, Repelen und zurück: Rund 600 Motorräder, Roller und Trikes werden am 26. August um 12.30 Uhr gemeinsam für einen guten Zweck auf Fahrt gehen. Die Ausfahrt ist Teil einer Aktion auf dem Vorplatz des Enni-Sportparks, die, wie schon in den vergangenen vier Jahren, auch diesmal wieder von den Moerser Harley Freunden unter dem Namen „Kids Ride“ zu Gunsten des Kinderhilfevereins „Klartext für Kinder“ veranstaltet wird. Gut 40.000 Euro haben die Harley Freunde damit bis jetzt schon an Spenden erwirtschaftet, wie ihr Gründer Jörg Hieke bei der Ankündigung der diesjährigen Aktion mit berechtigtem Stolz erklärte: „Im vergangenen Jahr waren es allein 15.000 Euro. Wir hoffen natürlich, dass auch in diesem Jahr wieder eine ähnlich hohe Summe zustande kommt.“ Wenn das Wetter mitspielt, dürfte ein großer Teil davon schon durch die zwei Euro Startspende der nicht nur aus der näheren Umgebung erwarteten Ausfahrtteilnehmer zusammenkommen. Darüber hinaus wird es wieder eine große Tombola mit mehr als 250 Gewinnen und eine reichhaltig mit Backspenden bestückte Kuchentheke geben. Außerdem wird sich auch die Volksbank Niederrhein mit einer größeren Summe beteiligen, und Enni stellt unentgeltlich den Platz vor dem Sportparkgebäude für die zahlreichen, im Rahmen der Aktion noch geplanten Aktivitäten zur Verfügung.