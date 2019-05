Treffen auf dem Dekra-Gelände : 60 Fahrer machen mit ihren Oldtimern einen Stopp in Moers

Moers Benzingespräche bei der Moerser Dekra: Dort machte ein Olftimerralley Halt.

Alte Autos sind in der Dekra-Außenstelle häufiger „zu Gast“, aber diejenigen, die dort am gestrigen Sonntag aufliefen, waren schon etwas Besonderes. Circa 60 chromblitzende Oldtimer aus Oberhausen machten auf ihrer alljährlichen „Osterfeld-Ausfahrt“ einen knapp 90-minütigen Zwischenstopp auf dem Dekra-Gelände an der Carl-Peschenstraße. Sie alle waren herzlich willkommen und eingeladen, sich mit kühlen Getränken und Grillspezialitäten für ihre Weiterfahrt zu stärken.

„Viele Oldtimer werden von uns in ihren jeweiligen Spezialwerkstätten überprüft“, erklärte der Moerser Außenstellenleiter Michael Velling. „Außerdem bieten wir interessierten Oldtimerkunden vorab eine Kaufberatung an und übernehmen anschließend auch die Bewertungen für die Versicherung. Dieses Treffen heute ist für uns also eine tolle Werbung.“ Michael Velling weiß bescheid. Er besitzt selber einen alten Ford aus dem Jahr 1925, den er natürlich an diesem Sonntag mitgebracht hatte. Der knallrote Porsche SC Baujahr 80 von Frank Koschminski war noch nicht ganz so alt, aber ebenfalls bereits ein echtes Oldtimer-Schätzchen. Sein Besitzer gehörte zwar nicht zu der Oberhausener Ausflugsgesellschaft, freute sich auf „schöne Autos, nette Leute und gute Benzin-Gespräche“.