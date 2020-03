Quizshow auf Kika : 6 a will die beste Klasse werden

6 a will die beste Klasse werden

Moers Die Sechsklässler am Gymnasium Filder Benden kämpfen bei Kika um den Titel „Die beste Klasse Deutschlands“. Anna Königs, Marit Angerer und Maximilian Suthoff verraten, wie sich die Klasse auf den spannenden eintägigen Studiobesuch in Köln vorbereitet hat.

750 Klassen aus dem gesamten Bundesgebiet haben sich beim Kinderkanal (Kika) beworben. Sie alle wollten an Deutschlands größter Quizshow für Kinder teilnehmen. Aber nur 32 Klassen wurden für den Titelkampf „Die beste Klasse Deutschlands“ in der 13. Staffel genommen. Sechs Klassen bewarben sich aus NRW. Drei bekamen das Ticket zu den Studioaufnahmen nach Köln-Hürth. Mit von der Partei ist auch die Klasse 6 a des Moerser Gymnasiums Filder Benden mit ihrem Maskottchen, dem Erdmännchen Fritz.

Als der ruhende Fels in der Brandung erwies sich das Lehrerteam Martina Gröger und Michael Bednarz. Der Klassenraum wurde zum Trainingscamp umfunktioniert. Die Wissensvermittlung im Quizformat brachte erstaunliche Kenntnisse bei den Sechstklässlern zutage. „Wir haben richtig viel in der Klasse geübt“, sagt Marit. Mit den Kika-Übungsmaterialien aus dem Netz machte die Klasse gute Erfahrungen. Fragen nach dem höchsten bekannten Vulkan oder nach Fressgewohnheiten von Sauriern wie den Theropoden machten die Schüler fit. „Einige haben aber auch zu Hause geübt“, verrät Anna.

Als es dann gemeinsam mit dem Bus nach Köln ging – alle in einheitlichen T-Shirts gekleidet – herrschte Aufregung und Spannung pur. Im Vorfeld machte sich die Klasse mit dem riesigen Studio vertraut und nahm an einem Fotoshooting teil. Nochmals wurden vor der Aufzeichnung die Spielregeln mit dem vorgegebenen Zeitfenster und der Ablauf der beliebten Quizshow erläutert. „Das Warten war das Schlimmste“, erzählt Maximilian. Moderator Malte Arkona hatte sofort bei der Klasse ein Stein im Brett. Gemeinsam mit Experimente-Expertin Kim Unger testete er später in der Sendung von einfachen Fragen bis zu ausgeklügelten Experimenten das Allgemeinwissen der konkurrierenden Klassenmannschaften. Mit jedem ergatterten Punkt rückten die Mannschaften ihrem Ziel näher.