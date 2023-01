Opfer perfide in Kamp-Lintfort in Falle gelockt 46-Jähriger wegen 33-facher Vergewaltigung vor Gericht

Wegen Vergewaltigung in 33 Fällen muss sich seit Montag ein 46-Jähriger aus Kamp-Lintfort vor der auswärtigen Strafkammer des Landgerichtes verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann mit türkischen Wurzeln vor, dass er sich von Sommer 2016 bis Dezember 2018 an insgesamt drei Frauen zum Teil mehrfach sexuell vergangen hat. Erstes Opfer, so die Vertreterin der Anklage, sei die eigene Nichte gewesen. Der Angeklagte habe ihr vorgeworfen, sie habe Sex mit einem Mann gehabt. Zum Beweis soll er gegen ihren Willen den Beischlaf vollzogen haben.