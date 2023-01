44 Jahre KG Lusticana Warum ein Narr aus Mainz Karneval lieber in Moers feiert

Christoph Lipp ist „Meenzer“ durch und durch. Er lebt in Mainz und arbeitet in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt – in der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt auf dem Lerchenberg, wo auch das Zweite Deutsche Fernsehen zu Hause ist. Er „babbelt“ Meenzer Mundart und ist Karnevalist durch und durch, allerdings nicht in der großen Karnevalshochburg in der Metropolregion Rhein-Main, sondern in der kleinen Karnevalshochburg im Osten der Metropolregion Ruhr. Der Jeck, der in elf Wochen seinen 33. Geburtstag feiert, ist Elferrat in der Karnevalsgesellschaft Lusticana-Barbara Moers-Meerbeck, die im November 1978 gegründet wurde und in dieser Session ihren 44. Geburtstag feiert.