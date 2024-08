37 Chöre vom gesamten Niederrhein Sängerkreis Moers wird 100 Jahre alt – so wird gefeiert

Runde 100 Jahre ist der Sängerkreis Moers in diesem Jahr alt geworden. 37 Chöre mit insgesamt 1274 Sängerinnen und Sängern gehören ihm derzeit von Krefeld über Duisburg bis fast an die niederländische Grenze in Kleve an. Eine nach wie vor beachtliche Anzahl, wenn man bedenkt, wie viele Chorgemeinschaften sich in den vergangenen Jahren aus Altersgründen, aber auch durch die während der Coronazeit erschwerten Probenbedingungen und mangelnden Auftrittsmöglichkeiten aufgelöst haben.