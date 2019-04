Illegales Autorennen : 300 Menschen gedenken in Moers der verstorbenen Autofahrerin

Foto: Christoph Reichwein (crei) 6 Bilder Gedenken an tote Autofahrerin in Moers.

Moers 300 Menschen haben nach Polizeiangaben am Samstagmittag an der Unfallstelle in Moers der verstorbenen Autofahrerin gedacht. Die 43-Jährige, die nicht am Rennen beteiligt war, war am Donnerstag ihren Verletzungen erlegen.

An der Unfallstelle an der Bismarckstraße in Moers versammelten sich in der Mehrheit Menschen mit türkischem Hintergrund. Sie legten Blumen nieder und stellten Kerzen auf. Die Polizei sperrte die Straße von 11.45 bis 12.30 Uhr.

Die 43-Jährige war am Ostermontag bei einem illegalen Autorennen gerammt worden und ihren Verletzungen am Donnerstag erlegen. Die Polizei fahndet noch nach den Tätern.

(seda)