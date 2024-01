Kamp-Lintforter in Moers vor Gericht Ein Überfall aus dem Nichts

Als Tami B. (Name geändert) am 20. Oktober 2022 gegen 12.20 Uhr ins Treppenhaus des Kamp-Lintforter Mehrfamilienhauses tritt, wird sie plötzlich von hinten gepackt und in ihre Wohnung geschubst. Eigentlich wollte sie nur schnell den Müll rausbringen, jetzt liegt sie auf dem Fußboden im Flur und bekommt kaum Luft.