Moers Marketing ist zufrieden : 260.000 Besucher beim Weihnachtsmarkt

Moers Am Sonntag ist der 43. Moerser Weihnachtsmarkt zu Ende gegangen.

Viele Attraktionen, Holzhütten und ein volles Programm gab es vom 21. November bis zum 22. Dezember auf Kastellplatz, Meerstraße und Haagstraße und in der Altstadt. „Wir haben immer unfassbar nette Gäste“ sagte Cheforganisator Michael Birr von der Moers Marketing. Die Moerser verabreden sich hier, trinken Glühwein und plaudern. Auch aus anderen Städten kommen viele. Weil es nur wenige Regentage gab, kamen in diesem Jahr sogar noch mehr Besucher als sonst, rund 260.000 seien es gewesen. Im Durchschnitt habe jeder etwa zweieinhalb Stunden auf dem Weihnachtsmarkt verbracht, sagte Birr. Die Abende mit Lasershow und Kerzenschein seien zwar etwas verregnet gewesen, dennoch kamen viele und staunten. Anklang haben die neu beleuchteten Bäume gefunden. Großes Lob gab es auch dafür, dass in diesem Jahr Bänke ohne Verzehrzwang bereitstanden. „Manchmal möchte man sich nur mal kurz ausruhen, da ist es schon gut, dass man nicht unbedingt was trinken muss“, sagte ein Ehepaar. Das sei auf anderen Weihnachtsmärkten nicht so.