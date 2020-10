Feier am Alten Landratsamt : 20 Jahre Widerstandsmahnmal in Moers

Moers Ein breites gesellschaftliches Engagement führte zur Errichtung des Denkmals am Alten Landratsamt.

Mit der Niederlegung eines Blumengestecks erinnerten Vorstand und Aktive des Vereins „Erinnern für die Zukunft“ an den 20. Jahrestag der Einweihung des Moerser Widerstandsmahnmals vor dem „Haus der Demokratie“ vor dem Alten Landratsamt am Kastellplatz. Aus Duisburg dazugekommen war der Schöpfer des Mahnmals, der Bildhauer Hans-Jürgen Vorsatz.

Bernhard Schmidt, Vorsitzender des Vereins „Erinnern für die Zukunft“, blickte auf das breite bürgerschaftliche Engagement zurück, das zur Errichtung des Mahnmals geführt hatte: „Schon damals, zu 700 Jahren Stadt Moers, gelang es, eine breite Basis für ein solches Vorhaben In unserer Stadt zu mobilisieren. Es waren die Bürgerinnen und Bürger selbst, die dieses Mahnmal zu Ehren des Widerstandes im Altkreis Moers errichtet haben – und heute freuen sich an dieser Stelle alle über ein von neun aktiven Vereinen mitgetragenes ,Haus der Demokratie’.“

Schmidt, Fritz Burger und ihre Teams hatten nach der Erforschung des Widerstands im Altkreis Moers ihre Ergebnisse in den Dokumentationen „Tatort Moers“ und „Widerstand und demokratischer Neubeginn“ veröffentlicht. Mit dem Mahnmal sollten diese Erkenntnisse und die Lehren daraus sichtbar mitten in der Stadtgesellschaft positioniert werden. Unterstützt von „Erinnern für die Zukunft“ und Pfarrer Reinhard Schmeer begann 1998 ein „Initiativkreis Mahnmal“ seine Arbeit. In ihm arbeiteten Vertreter aus Kirchen, Parteien, Gewerkschaften, Presse und verschiedenen gesellschaftlichen Gruppierungen zusammen. Als Standort des Mahnmals war die Freifläche vor der damaligen Volkshochschule, dem alten Landratsamt, vorgesehen – in der NS-Zeit Sitz der Machtzentrale der Nazis. Dort wurde „Schutzhaft“ verhängt, wurden Einweisungen in Konzentrationslager oder Deportationen von Moerser Juden verfügt: ein für Überlebende lange Zeit mit Angst besetzter Ort. So sollte als Lehre und Vermächtnis das „Nie wieder!“ deutlich sichtbar gemacht werden.