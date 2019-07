Bildung in Moers : 155.000 Euro für Schulsozialarbeit

Ayse Sarikaya bietet an der Lindenschule auch eine Lesepatenschaft an. . Foto: Stadt Moers

Moers Das Geld zahlt die Stadt aus dem eigenen Haushalt. 230.000 Euro kommen vom Land.

Für Yeliz Özkan und Ayse Sarikaya ist ihre Arbeit Hilfe zur Selbsthilfe. „Wir sind in der Schule, aber wir sind nicht Schule. Schulsozialarbeit ist so etwas wie das Bindeglied zwischen Eltern und Schule“, sagt Ayse Sarikaya, Schulsozialarbeiterin in Diensten des Jugendamtes an der Lindenschule Repelen. „Wir bringen Eltern das Handwerkszeug näher, befähigen sie, ohne unsere Hilfe auszukommen.“