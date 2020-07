Aufstellungsversammlung für Kommunalwahl : „Nazis raus!“: 150 Menschen demonstrieren gegen die AfD

Moers/Neukirchen-Vluyn Die AfD Moers traf sich im Hotel Munsch in Neukirchen-Vluyn, um ihre Kandidaten für die Kommunalwahl aufzustellen. Vor dem Hotel versammelten sich Gegner der Partei, um gegen Rassismus und eine Spaltung der Gesellschaft zu demonstrieren, wie sie die AfD betreibe.

Der Neukirchen-Vuyner Bürgermeisterkandidat Christian Pelikan brachte auf den Punkt, was wohl alle dachten, die sich am Montagabend vor dem Hotel Munsch in Neukirchen-Vluyn versammelt hatten: „Wir haben es schlichtweg mit Nazis zu tun.“ Gemeint waren die Mitglieder der AfD, die sich im Hotel trafen, um die Moerser Kandidaten für die Kommunalwahl aufzustellen. 100 Menschen hatte das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus Niederrhein zur Demo angemeldet. Am Ende waren es an die 150, die Haltung gegen Faschismus, Fremdenfeindlichkeit und für Freiheit und Demokratie zeigen wollten – Privatleute, Mitglieder demokratischer Parteien, und politischer Gruppen, aber zum Beispiel auch viele Pfadfinder, darunter die aus Rheurdt.