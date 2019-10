Fachkräfte- und Azubimangel : 14 neue Erzieher: Awo startet Ausbildungsoffensive

Moers Die jungen Frauen und Männer soll es zusätzlich zum üblichen Personalschlüssel geben.

13 junge Frauen und ein junger Mann haben mit ihrer Ausbildung in den Kindertageseinrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) begonnen. Der Jahrgang steht für den Auftakt einer Ausbildungsoffensive beim Kreisverband, wie Präsident Ibrahim Yetim, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Bernd Riekemann und der Leiter des Geschäftsbereichs Kinder- und Jugendpolitik Benjamin Walch bei der Begrüßung der Azubis erklärten. Damit wolle die Awo dem Fachkräfte- und Azubimangel begegnen, so Walch. Die 14 Neuen seien nur der Anfang, „ab dem nächsten Kindergartenjahr soll es in allen 23 Einrichtungen Azubis geben“. Und: Die jungen Frauen und Männer gebe es zusätzlich zum üblichen Personalschlüssel.

Bei der Ausbildungsoffensive beschränkt sich die Awo nicht nur auf den Kitabereich. In den vier Seniorenzentren, den zwei Tagespflegeeinrichtungen und den beiden ambulanten Pflegediensten im Kreis sind aktuell 60 Azubis beschäftigt. Insgesamt 23 Einrichtungen unterhält die Awo im Kreis, davon sind 14 Familienzentren. 320 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind an den verschiedenen Standorten beschäftigt und zuständig für 1400 Kinder. Gesteuert wird die Arbeit der Kreis-Awo demnächst wieder aus Moers.

Bis Mitte 2021 muss das neue Verwaltungsgebäude der Enni-Unternehmensgruppe am Jostenhof stehen, sonst steht die „Energie & Umwelt“ ohne Dach über dem Kopf dar. Wie berichtet, wird der Moerser Energieversorger seinen Sitz an der Uerdinger Straße in der Moerser Innenstadt nach mehr als 120 Jahren aufgeben. 2017 hat der Aufsichtsrat den Verkauf des Traditionsstandortes an der Uerdinger Straße beschlossen. Der 1984 bezogene Bau wird dann Heimat des Awo-Kreisverbandes Wesel, der Rheinberg verlässt und mit seiner Geschäftsstelle und Betreuungsangeboten nach zehn Jahren in die Grafenstadt zurückkehrt.