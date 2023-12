Polizei ermittelt nach Unfall in Moers 14-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Am Dienstagmorgen ist es auf der Verbandstraße in Repelen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Jugendlicher lebensgefährliche Verletzungen erlitt. Der Unfall wurde gegen 2.50 Uhr durch die Notruffunktion eines iPhones an die Rettungsleitstelle gemeldet. Einsatzkräfte fanden ein völlig zerstörtes Auto, in dem sich bewusstloser Jugendlicher befand. Der 14 Jahre alte Kamp-Lintforter wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.