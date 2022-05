Nach Schlägerei in Hinterhof : 14-Jährige beleidigen und bedrohen Polizeibeamte in Moers

14-Jährige beleidigen und bedrohen Polizeibeamte in Moers

Nach Schlägerei in Hinterhof

Im Hinterhof eines Ärztehauses an der Augustastraße beobachteten Zeugen eine Auseinandersetzung zwischen mindesten zehn Personen. Zwei Jugendliche schlugen und traten auf einen 17-Jährigen ein. Dann kam die Polizei.

Eine Gruppe Jugendlicher hat nach einer Schlägerei massiven Widerstand gegen die von Anwohnern hinzugerufenen Beamtinnen und Beamten geleistet. Wie die Polizei mitteilt, spielte sich das Ganze am Dienstag gegen 13.45 Uhr ab. Zu dieser Zeit beobachteten Zeugen aus einem Ärztehaus an der Augustastraße eine Auseinandersetzung zwischen mindesten zehn Personen in dem dortigen Hinterhof. Dabei schlugen und traten zwei Jugendliche auf einen 17 Jahre alten Duisburger ein. Als die Polizei eintraf, flüchtete ein 14-Jähriger aus Moers zu Fuß vor den Beamten.