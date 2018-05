Moers: 13 neue Stolpersteine finden ihre Plätze

Moers Gestern hat der Künstler Gunter Demnig weitere Stolpersteine zur Erinnerung an Opfer der Nazis verlegt. An der Filderstraße 6 ist ein Stein Wilhelm Küsters gewidmet. Er wurde ermordet, weil er geistig behindert war.

Emotional ergreifend und aufgrund des am Mittag noch hochsommerlichen Wetters auch körperlich anstrengend gestaltete sich gestern die Verlegung weiterer Stolpersteine in Moers vor Häusern von NS-Opfern. Im üppigen Tross zogen die Teilnehmer an 13 Standorte, an denen der Kölner Künstler Gunter Demnig die Stolpersteine mit Messinghaube und Namenszug in den Bürgersteig versenkte. 69.000 sind es mittlerweile weltweit, die an Lebensorte von Menschen erinnern, die Opfer des Nationalsozialismus wurden. 79 Stolpersteine sind in fünf Jahren in Moers verlegt worden. Gemeinsam engagieren sich der Verein Erinnerung für die Zukunft, die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit und örtliche Schulen für das Projekt.

Das Anliegen formulierte gestern Bernhard Schmidt vom Verein Erinnerung für die Zukunft: "Wir wollen die Schicksale der NS-Opfer in die Erinnerung zurückrufen." Dabei ging es um Wilhelm Jakob Küsters, dessen Eltern an der Filder Straße 6 gelebt hatten. Jakob selber lebte nie dort, sondern war an der Adresse nur gemeldet. Wilhelm Küsters, geboren am 14. Februar 1919, war geistig behindert, klein und untergewichtig. "Spät lernt er zu laufen, lernt nie zu sprechen", so Renate Irle (Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit) über den Jungen. Die Eltern erhofften sich Hilfe von Heil- und Pflegeanstalten. Ab 1924 lebte er in diversen Einrichtungen. Am 25. Mai 1943 wurde der 24-Jährigen in die Thüringische Landesheilanstalt Stadtroda verlegt. Am 6. Oktober 1943 vermerkt die Krankenakte ein plötzlicher Exitus aufgrund von Herzschwäche. "Lebensunwertes Leben" wurde beendet, sprich systematisch getötet. "Sie wurden verhungert", sagte Renate Irle.