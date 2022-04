Vermisst : Polizei sucht 13-jähriges Mädchen aus Moers

Moers Die Polizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach einem vermissten Mädchen um Hilfe: Die 13-jährige Juna J. könnte sich in Nettetal oder im Kreis Viersen aufhalten.

Bereits seit Samstag, 2. April, wird die 13-Jährige aus Moers vermisst. Letztmalig wurde sie am Freitag, 1. April, gegen 22 Uhr in einer Jugendeinrichtung an der Wetterstraße in Moers gesehen.