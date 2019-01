Zeugen gesucht : 125 Barren Blei aus Lkw auf Autobahnrastplatz Dong gestohlen

Moers Der 51 Jahre alte Fahrer aus der Ukraine schlief in der Fahrerkabine.

Mehrere Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag auf dem A57-Rastplatz Dong circa 125 Barren Blei aus einem Sattelauflieger gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, geschah die Tat gegen 3 Uhr am Morgen. Der 51 Jahre alte Fahrer aus der Ukraine schlief in der Fahrerkabine, als er durch ein starkes Schaukeln des Lkw wach wurde und aussteigen wollte. Die Täter hinderten ihn daran, indem sie die Fahrertür zuschlugen. Sie flüchteten anschließend in einem unbekannten Lastwagen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Andere Diebstähle auf dem Parkplatz wurden nicht festgestellt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Moers unter Telefon 02841 1710 zu wenden.