Autofahrer flüchtete 12-Jähriger bei Unfall in Moers verletzt

Der Schüler aus Moers war mit einem Schulfreund auf dem Radweg der Rheinberger Straße in Fahrtrichtung Moerser Innenstadt unterwegs. Ein in gleicher Richtung wie die Kinder fahrendes Auto bog an der Kreuzung zur Rheurdter Straße nach rechts in die Rheurdter Straße ein und touchierte dabei den 12- Jährigen, der daraufhin stürzte.