Mädchen aus Mönchengladbach : Zwölfjährige nach Enkeltrick festgenommen

Die Ermittlungen der Polizei in Fulda dauern an.- Foto: dpa/Silas Stein

Mönchengladbach Das Mädchen war als Geldbotin eingesetzt worden. Es reiste von Mönchengladbach mit Bus und Taxi ins osthessische Hünfeld, um dort mehrere Tausend Euro entgegenzunehmen.

Ein Enkeltrick endete am vergangenen Freitagnachmittag mit der Festnahme eines zwölfjährigen Mädchens aus Mönchengladbach im osthessischen Hünfeld. Das teilte die Polizei in Fulda jetzt mit. Die Geldbotin wurden von einer operativen Einheit festgenommen. Das Mädchen hatte zuvor mehrere Tausend Euro von einer Seniorin entgegen genommen. Das Geld konnten die Beamten sicherstellen.

Am 8. Mai war eine ältere Frau aus Hünfeld gegen Mittag von einer angeblichen Verwandten angerufen worden. Durch eine geschickte Gesprächsführung erschlich sich die Anruferin im weiteren Verlauf des Telefonats das Vertrauen der Geschädigten und gab vor, wegen eines Verkehrsunfalls dringend Geld zu benötigen. In der Folge kam es in den Nachmittagsstunden im Bereich einer Kirche zur Übergabe von mehreren Tausend Euro an die zwölfjährige Geldabholerin. Die Festnahme des Mädchens erfolgte wenig später.