Zwischen Bytes und Büchern in Mönchengladbach

Ferienprogramm in Mönchengladbach : Zwischen Bytes und Büchern

René (13), Parsa (13), Abi (14), Felix (14), Metehan (13) und Kai (16) programmieren Schaltungen mit Linux. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

Mönchengladbach Roboterprogrammierung, Entwicklung eines Virtual-Reality-Rätsels für einen Live-Escape-Room und das Komponieren der passenden Musik – diese Herbstferien-Workshops stehen ganz im Zeichen der Digitalisierung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Eva Baches

Stolz stehen die Teilnehmer des Workshops „Mach dein (digitales) Ding“ im Halbkreis. Jeder hat eine Weihnachtskarte in den Händen. Doch es sind keine gewöhnlichen Weihnachtskarten, LEDs blinken auf Knopfruck oder per Schalter und erleuchten Weihnachtsbäume oder die Nase eines Rentieres. „Wir haben die LEDs und die Batterie mit Kupferband verbunden. So ist der elektrische Kreislauf entstanden“, erklärt Metehan Kahrinan. „Das Kupferband leitet den Strom zur Batterie und ersetzt die Kabel“, ergänzt Christian Scholle. Die Karten sind nur ein erster Schritt.

In den kommenden Tagen sollen die Schüler ihr eigenes Projekt auf die Beine stellen und programmieren. „Von der Alarmanlage bis zum Lügendetektor ist alles möglich“, sagt Dozent Patrick Kathöfer, Geschäftsführer von Think digi. „Das Programmieren haben wir gestern schon mit einem Mini-Computer geübt“, erklärt er.

Die Workshops sind ein Kooperationsprojekt des MG-Connect-Teams der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach und des zdi-Zentrum Mönchengladbach, mit dem Ziel, junge Menschen für die sogenannten MINT-Berufe zu begeistern. Denn in diesem Bereich herrscht immer noch Fachkräftemangel.

Paul (links) und Matthias komponieren in der Stadtbibliothek am Rechner. Foto: Reichartz,Hans-Peter (hpr)

„Wir möchten mit dem Projekt die MINT-Berufe forcieren und auch zur Berufsorientierung beitragen“, sagt Björn Hollburg von der Wirtschaftsförderung Mönchengladbach. Bibliotheksleiterin Brigitte Behrend ist begeistert: „Sie haben bei uns offene Türen eingerannt. Wir sind digital gut aufgestellt. Ich finde es toll die Entwicklung zu beobachten.“

Der zweite Workshop Esc@pe 3 ist eine Gemeinschaftsarbeit. Verschiedene Gruppen erstellen in den Hinterzimmern des Museums einen Live-Escape-Room, entwickeln ein Virtual-Reality-Rätsel und sorgen mit einer Drohne für eine neue Sicht auf die Stadt. Matthias Kamper und Paul Dopatka sind für den Sound des Escape-Rooms verantwortlich. Und das erste Stück hört sich schon sehr professionell an und klingt futuristisch:. „Das Stück ist etwas ruhiger. Es ist für den Start und soll beim Einfühlen in das Spiel helfen“, sagt Matthias Kamper.

„Hier kann man viel ausprobieren. Das ginge bei einem klassischen Stück nicht“, ergänzt Paul Dopatka. Beide sind musikalisch und spielen Instrumente. „Daher komponieren wir nicht mit einer App, sondern mit meinem normalen Equipment. Sie sind einfach schon weiter“, erklärt Leiter und Komponist André Buttler. 500 Gibabytes an Sound stehen den beiden zur Verfügung.