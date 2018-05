Mönchengladbach: Zwei Stadtteile feiern Schützenfeste

Mönchengladbach In Waldhausen und Hardterbroich laden die Bruderschaften zu ihren Prunkfeierlichkeiten ein.

Die Bruderschaft St. Sebastianus und St. Vitus Obergeburth Waldhausen startet bereits heute in ihr Festwochenende. Um 15 Uhr laden König Frank Deuß und seine Minister Thomas Klein und Detlev Robens zum Seniorenkaffee ins Festzelt ein. Mit dabei sind dann auch Jungkönig Simon Böker und seine Adjutanten Alexander Böker und Florian Marcus Corres sowie Schülerprinz Tobias Maaßen und seine Ritter Aaron Hamann und Kai Jaspers. Am Donnerstag legen die Schützen um 14 Uhr einen Kranz am Ehrenmal nieder. Freitag werden um 19.15 Uhr auf dem Schulhof der Schule Am Ringerberg die Serenade und der Große Zapfenstreich gespielt. Samstag beginnt um 16.30 Uhr die Festmesse. Die Parade auf der Nicodemstraße findet am Sonntag ab 11 Uhr statt. Für Montag lädt die Bruderschaft zum Frühschoppen mit Kirmesrückblick ins Festzelt ein. Los geht es dann um 11 Uhr.

Bei der St. Apollinaris-Bruderschaft Hardterbroich haben in diesem Jahr die Frauen das Sagen. Gleich neun von ihnen sind Majestäten, Ministerinnen und Ritterinnen. So etwas gibt es nur ganz selten. Im Mittelpunkt der Prunkfeierlichkeiten am Wochenende stehen Königin Ursula Ilbertz mit ihren Ministerinnen Claudia Lutterberg und Sarah Gülzow. Außerdem feiert Prinzessin Ilka Neweling mit ihren Ritterinnen Alina Schmitz und Celina Ruffer mit. Auch Schülerprinzessin Leonie Lintgens und ihre Ritterinnen Fiona Borowski und Vanessa Thyssen sind dabei. Los geht das Schützenfest in Hardterbroich am Freitag um 15 Uhr mit dem Seniorennachmittag im Pfarrsaal. Am Samstag wird um 17.45 Uhr der Zapfenstreich an der Kirche gespielt. Sonntag startet um 10.30 Uhr der Umzug. Um 12 Uhr findet die Parade vor der Kirche statt. Am Montag startet um 15 Uhr der Klompenumzug, und um 16 Uhr findet die Parade statt.