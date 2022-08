Verkehr in Mönchengladbach : Stadt bezuschusst wieder Lastenrad-Käufe

Mönchengladbach Die Fördersumme liegt bei insgesamt 100.000 Euro. Für welche Gefährte Zuschüsse erteilt werden, und wer, wann und wo Anträge stellen kann.

Die Lastenrad-Förderung in Mönchengladbach geht in die nächste Runde. Wie die Stadtverwaltung jetzt mitgeteilt hat, können Bürger im September erneut Anträge für einen Zuschuss bei Neukauf eines Lastenrades oder eines Anhängers stellen. Die Fördersumme beläuft sich auf insgesamt 100.000 Euro – und ist damit doppelt so hoch wie Kostenpflichtiger Inhalt bei der Aktion im Mai .

Damals wurde die Verwaltung förmlich mit Anträgen geflutet: 347 Anfragen gingen ein – davon 147 am ersten Tag. Mit diesem Schwall an Bewerbungen konfrontiert schwenkte die Stadt alsbald um, setzte eine Frist und warf dann alle Anträge in einen Lostopf. „Diese enorme Nachfrage hat unsere Erwartungen bei weitem übertroffen und uns gezeigt, dass wir mit der Lastenrad-Förderung ein Angebot geschaffen haben, das genau an der richtigen Stelle ansetzt“, sagt Oberbürgermeister Felix Heinrichs laut einer Pressemeldung über die erste Förderrunde, Kostenpflichtiger Inhalt in der schließlich 37 Anträge bewilligt wurden.