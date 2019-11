Start der Karnevalssession : Zu früh aus dem Schlaf gerissen

Mönchengladbach Die Karnevalssession ist gestartet, der Hoppediz ist erwacht. Ganz so einfach war das diesmal aber nicht.

„Narrenherz, was willst Du mehr?“ So dachten am Sonntag zum Start in die fünfte Jahreszeit die Karnevalisten der Stadt. Es war ein prächtiger Tag, nicht nur für die 2500 närrisch eingestimmten Menschen auf dem Sonnenhausplatz, der seinem Namen alle Ehre machte, sondern ebenso für die Besucher des Gladbacher Einzelhandels beim verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt, mit durchweg blauem Himmel und Sonne pur.