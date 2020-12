Zivilcourage : Teenager rettet Siebenjährigen vor Kindesentführung

Uedding Ein zwölf Jahre altes Mädchen hat einen sieben Jahre alten Jungen vor einem schweren Verbrechen bewahrt. Sie schritt ein, als zwei unbekannte Männer den Jungen in ihrem Auto mitnehmen wollten.

Polizeiangaben zufolge fand die Tat am Freitag zwischen 17.00 Uhr und 17.30 Uhr statt.

Der Jungen ist am Abenteuerspielplatz an der Straße Am Beekerkamp angesprochen worden und dannvon den Männern unter einem Vorwand dazu gebracht worden, auf dem Beifahrersitz ihres Autos Platz zu nehmen.