Rückgang im September So entwickelt sich die Zahl der Arbeitslosen in Mönchengladbach

Laut Rainer Imkamp, Leiter der Arbeitsagentur in Mönchengladbach, hat sich der Arbeitsmarkt vor Ort „in den zurückliegenden Wochen vergleichsweise gut entwickelt“, wobei der Rhein-Kreis Neuss bessere Zahlen als Mönchengladbach aufweist. Imkamp schränkt aber ein: „Dass sich diese vergleichsweise gute Entwicklung fortsetzt, dürfen wir so leider nicht erwarten. Sie ist saisontypisch und insbesondere durch den Rückgang bei der Arbeitslosigkeit junger Menschen geprägt, die entweder eine Ausbildung aufgenommen haben oder nach einer abgeschlossenen Ausbildung jetzt in ein festes Arbeitsverhältnis haben wechseln können.“ Der Arbeitsmarkt stehe mit Blick auf die allgemeine konjunkturelle Schwäche, die wachsende Arbeitskräfteknappheit und den umfassenden Transformationsprozessen „vor großen Herausforderungen“, so der Arbeitsamtsleiter. Der vorgezogene Braunkohle-Ausstieg werde in der Region eine große Rolle spielen, „weshalb es wichtig ist, dass die nordrhein-westfälische Landesregierung in ihrer jüngst veröffentlichten Leitentscheidung zum Braunkohlenausstieg noch einmal die Bedeutung und Notwendigkeit zur Gestaltung neuer, nachhaltiger und hochwertiger Arbeitsplätze betont hat“, sagt Imkamp. Im Agenturbezirk – Mönchengladbach und der Rhein-Kreis Neuss – ist die Arbeitslosenquote im September um zwei Prozent gesunken (ein Minus von 544 Personen). Die Quote sank entsprechend um 0,1 Prozentpunkte auf 7,1.