Veranstaltung in Mönchengladbach Kritik an Antifa-Treffen beim Youtopia-Festival

Am Youtopia-Festival beteiligen sich in diesem Jahr unter anderem die Drogenberatung mit einem sogenannten „Rauschparcours“, die Rollbrett Union baut eine Skateboard-Slalom-Strecke auf, und die Organisation Teamcraft führt Besucher an den E-Sport heran. Die Junior-Uni bringt eine Fotostation und unterschiedliche Experimente mit. Auf der Bühne im Hans-Jonas-Park stehen außerdem lokale Bands wie Checkmate, Beyond, Miss Madison und Sunset Lake im Rampenlicht. Das Youtopia-Festival endet mit einem Konzert der Gruppe Leaves in Flames.