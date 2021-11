Neubauten in Mönchengladbach : Vivawest baut 113 Wohnungen in Eicken

Mönchengladbach Auf dem Gelände der ehemaligen Textilfabrik Kurt Adam an der Schwogenstraße ist ein neues Wohnquartier mit neun Mehrfamilienhäusern entstanden. Geförderten Wohnungsbau gibt es dort allerdings nicht.

Der Gelsenkirchener Wohnungskonzern Vivawest hat nach zwei Jahren Bauzeit 113 neue Wohnungen in Eicken fertiggestellt. Auf dem Areal der ehemaligen Textilfabrik Kurt Adam an der Schwogenstraße sind neun Mehrfamilienhäuser mit 113 freifinanzierten Wohnungen sowie eine Kindertagesstätte entstanden. Für das städtebauliche Konzept sowie die Planung des Neubauprojektes war das Mönchengladbacher Architekturbüro Schrammen Architekten verantwortlich. Mit der Fertigstellung an der Schwogenstraße ist der Bestand von Vivawest in Mönchengladbach auf rund 280 Wohnungen angewachsen.