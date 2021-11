Umstrittene Pläne in Mönchengladbach : Bäume für den Umbau des Geroparks sind gefällt

Umstrittene Pläne in Mönchengladbach

Mit großem Gerät wurden am Samstag (27. November) im Geropark am Fuße des Abteibergs Bäume gefällt. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Mönchengladbach Die Aktion war lange umstritten: Für den Umbau des Geroparks sollten am Wochenende neun Bäume gefällt werden. Das sind die Pläne für den zentralen Park der Stadt.

Der Geropark soll in Kürze umgebaut werden. Wie die Stadt am Freitag angekündigt hatte, wurden dafür am Samstag neun Bäume gefällt werden. Die anvisierten Baumfällungen aus planerischen Gründen waren im Geropark lange ein Streitpunkt gewesen. Ursprünglich hätten mehr als 20 Bäume dem Umbau weichen sollen. Anwohner und Klimaschützer hatten jedoch dagegen mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen protestiert und einen Teilerfolg erreicht.