Hilfe für Ukrainer in Mönchengladbach : Bibliothek stellt Bücher für Geflüchtete zur Verfügung

Hilfe für Ukrainer in Mönchengladbach

Mönchengladbach Immer noch fliehen Menschen aus der Ukraine vor dem Krieg und kommen auch in Mönchengladbach unter. Wörterbücher mit Bildern und Audio-Unterstützung sollen ihnen jetzt helfen die Sprache zu lernen.

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist gerade für aus der Ukraine geflüchtete Familien mit Kindern eine wichtige Anlaufstelle. Die Mitarbeiter bieten unter anderem Unterstützung bei der Suche nach Bildungsmöglichkeiten für die Kinder und Jugendliche, die sich nun in Mönchengladbach mit ihren Familien aufhalten.

Jetzt sollen 1250 visuelle Wörterbücher „Deutsch als Fremdsprache“ den Geflüchteten beim Lernen der Sprache unterstützen. Die Stadtbibliothek stellt diese dem KI zur Verfügung, teilt die Stadt mit. Dort sollen die Bücher an die geflüchteten Menschen weitergegeben werden und dabei helfen, sprachliche Barrieren zu überwinden.

Die Anschaffung sei dabei nur möglich geworden durch eine Finanzierung der Elfriede-Kürble-Stiftung, der die Beigeordnete Christiane Schüßler dankt: „Der Erfolg hat in diesem Fall viele Väter beziehungsweise Mütter, Herr Weyer und Frau Behrendt von der Stadtbibliothek kamen auf die Idee, die Bücher anzuschaffen“. Ein kurzer Anruf bei Herrn Kniebaum als Vorsitzendem der Elfriede-Kürble-Stiftung habe dann genügt, um ihn von dieser Idee zu überzeugen und von der Stiftung finanzielle Mittel zu erhalten.

„Es ist schön, wenn etwas so unkompliziert funktioniert und wir im KI den Menschen so ein hilfreiches Willkommensgeschenk an die Hand geben können“, sagt Schüßler. Es seien auch solche Gesten, die wertvoll sind. Priorität habe aber zunächst, dass die Menschen, die nach Mönchengladbach kommen, mit dem Nötigsten, wie zum Beispiel einem Schlafplatz, zu versorgen sind.