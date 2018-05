Mönchengladbach: Wochenende!

Mönchengladbach Kunst gucken, in Büchern stöbern, Party machen oder mit dem Fahrrad raus in die Natur fahren - alles geht.

Medienfans kommen beim großen Flohmarkt der Stadtteilbibliothek Rheydt ganz besonders auf ihre Kosten. Musik-CDs und Hörbücher, DVDs und Blu-Rays warten zu günstigen Preisen auf neue Besitzer. Großen Spaß für kleines Geld versprechen aber auch Konsolenspiele. Und wer doch lieber liest, hat die Qual der Wahl aus einer breiten Palette von Büchern - von unterhaltsamen Romanen über informative Sachbücher, Ratgeber und Reiseführer bis zu Kinderbüchern. Mit dem Erlös werden neue Medien gekauft. Schnäppchenjäger können heute und morgen jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Stadtteilbibliothek Rheydt, Am Neumarkt 8, auf die Jagd gehen. Infos auch unter der Nummer 02161 258283 oder www.stadtbibliothek-mg.de .

In der Galerie Löhrl, Kaiserstraße 67, ist die Fotografie-Künstlerin Martina Sauter mit ihrer Ausstellung "Grünes Zimmer" zu Gast. Sauter beschäftigt sich mit der Grenzerweiterung des Mediums Fotografie. Seit ihrem Abschluss an der Kunstakademie Düsseldorf als Meisterschülerin von Thomas Ruff beschäftigt sie sich mit dem Spannungsfeld zwischen Fotografie, Film und Realität. Dabei spielt sie vor allem mit dem erzählenden Potenzial des Films und nutzt die unterschiedlichen Genres als inhaltlichen und formalen Ausgangspunkt. Kennzeichnend für viele ihrer Werke ist die bildliche und konzeptuelle Verflechtung von Film und Fotografie. Standbilder von Filmklassikern, meist vom Fernseher abfotografiert, werden - analog zur filmischen Technik des Schnittes - mit Fotos von selbstinszenierten Settings kombiniert. Die Ausstellung ist von 10 bis 14 Uhr geöffnet.

Freunden der 1980er und 90er Jahre, die sich nicht nur an die Klischees der Jahrzehnte erinnern, wird morgen eine besondere Themenführung durch die Sonderausstellung "2000" von Henrike Naumann im Museum Abteiberg angeboten. Die Künstlerin beschäftigt sich in ihrem Werken mit den Designs der beiden Jahrzehnte und hinterfragt, welche Auswirkungen diese auf die Gesellschaft nach dem Mauerfall hatte. Die Führung beginnt um 11.30 Uhr.

Wer sich bei dem angekündigten guten Wetter lieber draußen aufhält, hat 1000 Möglichkeiten. Mit dem Fahrrad geht's raus aus der Stadt. Über Wirtschaftswege und Nebenstrecken gelangt man, egal in welche Richtung man fährt, zu den Honschaften, die der Stadt in den Außenbezirken ganz viel Charme verleihen. Natur pur ist garantiert. Und viel Orte sind mit Picknickplätzen ausgestattet - meist von den Bewohnern selbst - an denen sich herrlich schmausen und entspannen lässt. Und zu einem netten Plausch sind die Menschen auf dem Land auch immer gerne bereit. Wer lieber zu Fuß geht, dem sei geraten, einen Spaziergang um Schloss Rheydt oder Wickrath zu machen.