Mönchengladbach : Wochenende!

Mönchengladbach Der Mönchengladbacher Pokal im Fußball geht in die dritte Runde. Am heutigen Samstag, 8.30 bis 19 Uhr, spielen rund 70 Mannschaften, die teilweise lange Reisen aus Frankreich, Dänemark und der Schweiz auf sich genommen haben, um an diesem internationalen Fußballfest auf der Sportanlage Neuwerk teilzunehmen. Es werden zudem Freizeitaktivitäten wie Torwandschießen und Dribble-Wettbewerb geboten. Ein Highlight ist am Nachmittag die UEFA-Respect-Zeremonie, bei der alle Teilnehmer auf einer Bühne mit einer Respect-Medaille ausgezeichnet wird. Ab 19 Uhr sind alle Besucher zum gemeinsam Feiern eingeladen.

Am heutigen Abend sind die Musiker George Nussbaumer und Richard Wester mit ihrem musikalischen Programm "Something Special" zu Gast im Bis-Zentrum. Ihr neues Tour-Programm umfasst viele eigene und diesmal auch deutschsprachige Songs im Bereich Blues, Soul und Singer-Songwriting mit der "schwärzesten Stimme Österreichs", dem blinden George Nussbaumer am Piano, dazu Richard Westers Instrumentals mit Saxofon und Flöten. Begleitet werden die Solisten vom Bassisten Peter Pichl, der mit großem Einfühlungsvermögen und stilistischer Vielfalt das musikalische Fundament legt.

An diesem Wochenende ist die Rheydter Frühkirmes. An beiden Tagen kann man vom Rheydter Marktplatz aus entlang der Gracht durch die 1,5 Kilometer lange Kirmes flanieren und die ein oder andere Runde auf den vielen Fahrgeschäften drehen. Dieses Jahr zum ersten Mal dabei ist "Mr Gravity", ein Hoch-Rundfahrgeschäft in 20 Meter Höhe. Ins Schweben kommen die Kirmesbesucher auch auf dem "Ghost Rider" von Dirk Löffelhardt - spektakuläre Überschläge inklusive. Während sich Jugendliche und Erwachsene auf den Großfahrgeschäften vergnügen, können sich kleine Kirmesgäste auf Attraktionen wie "Super Mini Scooter" oder dem "Circus Express" austoben. Insgesamt beteiligen sich 103 Betriebe an der Kirmes. Geöffnet hat die Kirmes heute von 13 bis 23 Uhr, morgen bis 22 Uhr.



Passend zum morgigen Muttertag räumen die Autorinnen Anja Puhane und Jutta Wilbertz mit dem Mythos Mutti gehörig auf. Beim Kulturfrühstück "Mordsmütter" im Bis-Zentrum lesen die beiden ihre spannenden Kurzkrimis vor. Wilbertz singt dazu freche und mörderische Chansons, begleitet von ihrem Mann Thomas, dessen Suppe sie bisher nicht mit Arsen vergiftet hat, da er so schön Gitarre spielt. Alles natürlich mit einem Augenzwinkern den Gästen vorgebracht. Dazu gibt es ein festliches Frühstück mit verschiedenen Köstlichkeiten. Der Eintritt zum Kulturfrühstück kostet 17,50 Euro, Frühstück inbegriffen. Los geht es um elf Uhr.

Wer sich lieber sportlich betätigen möchte, kann morgen auf das Rad steigen. Beim "Bike-Seeing" geht es auf dem Rad zu den schönsten Orten im Stadtgebiet - veranstaltet vom Radsportbezirk und der MGMG. Im Zentrum stehen Schloss Rheydt, Schloss Wickrath, Wasserturm, Hauptpfarrkirche, Alter Markt, Rathaus Abtei, das Münster sowie der Hugo-Junkers-Hangar. An den Sehenswürdigkeiten erhalten die Teilnehmer viele Informationen zur Historie. Start und Ziel der Touren ist an der Hehner Straße 115 (früher Pfennings).

(dola)