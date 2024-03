Freizeit-Tipps Das ist am Wochenende in Mönchengladbach los

Mönchengladbach · Mit den Kindern ins Musical oder Theater gehen, auf dem Kreativmarkt Osterschmuck kaufen oder eine Runde Bowlen – all das ist am Wochenende in Mönchengladbach möglich. Diese und weitere Vorschläge finden Sie hier.

22.03.2024 , 12:34 Uhr

Von Sigrid Blomen-Radermacher