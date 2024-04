Freizeit-Tipps Das ist am Wochenende in Mönchengladbach los

Mönchengladbach · Mal an der Konsole zocken oder lieber im Kabarett über Absurdes lachen? Beides ist in den kommenden Tagen in der Stadt möglich. Für einen Frühlingsspaziergang bietet sich der Hardter Wald an und zum Toben der Open Sunday. Weitere Tipps gibt es hier.

12.04.2024 , 10:56 Uhr

Im Cartridge-Club kommen Fans von alten Videospielen am Samstag auf ihre Kosten. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Von Sigrid Blomen-Radermacher