Wirtschaft in Mönchengladbach : Viele Firmen spüren Folgen des Coronavirus

Mönchengladbach Die Geschäfte laufen schlechter, Reisen werden abgesagt – die Unsicherheit der Wirtschaft wächst.

Das Coronavirus hat inzwischen auch die Wirtschaft in Mönchengladbach und der Region infiziert. In einer Blitzumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein gaben 53,5 Prozent der befragten Unternehmen an, bereits jetzt Auswirkungen des Virus auf ihre Geschäfte zu spüren. „Die Unsicherheit in der Wirtschaft ist sehr groß“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Jürgen Steinmetz. Das Virus beeinflusse den Arbeitsalltag und die betrieblichen Prozesse in den Unternehmen.