Frost und Schnee in Mönchengladbach Wie Bürger Straßen und Gehwege räumen und streuen müssen

Sollte es dazu kommen, dass Passanten auf den Gehwegen ausrutschen, tragen die entsprechenden Grundstücksbesitzer die Verantwortung dafür, unterstreicht die Mags. Haltebuchten für öffentliche Verkehrsmittel müssen ebenfalls gereinigt werden. An Werktagen müssen die Wege ab 7 Uhr morgens begehbar sein, an Sonn- und Feiertagen ab 9 Uhr. Danach müssen die Gehwege oder Straßen bis 20 Uhr „immer unmittelbar nach Ende des Schneefalls oder nach Entstehen von Glätte“ gereinigt werden, so die Stadttochter weiter. Die Einwohner sollten sich also auch darauf vorbereiten, bei starkem Schneefall mehrmals am Tag zur Schneeschaufel greifen zu müssen.