Schnee und Eis in Mönchengladbach Die Streupflicht liegt im Winter bei den Anliegern

Mit Salz zu streuen ist in Mönchengladbach nur in wenigen Ausnahmefällen erlaubt – denn es kann langfristig die Pflanzen und den Boden schädigen. Splitt, Sand und Lava erzielen dieselbe Wirkung wie umweltschädliches Streusalz. Nur in extremen Ausnahmefällen, etwa bei Eisregen, dürfen geringe Mengen Salz eingesetzt werden. Ebenso an besonderen Gefahrenstellen wie Treppen und Rampen. Umweltfreundliche Stoffe lassen sich durch das Siegel „Blauer Engel“ erkennen.