„Ausgaben sind regelrecht explodiert“ Wildvogelrettung in Mönchengladbach hat Existenzängste

Egal ob Spatz oder Bussard, ob Amsel oder Dohle, ob Möwe oder Taube – die Wildvogelrettung aus Mönchengladbach nimmt sich jedes hilfsbedürftigen Piepmatzes an, päppelt ihn auf, lässt ihn wieder frei. Was 2005 als private Initiative startete, ist heute ein eingetragener Verein, der jedes Jahr 400 bis 800 Tiere versorgt. Doch die schiere Größe und die gerade in den vergangenen Jahren immens gestiegenen Kosten könnten das Aus für die ehrenamtliche Tätigkeit des Teams bedeuten. „Wir sind an einem Punkt angekommen, an dem das mit unseren Mitteln nicht mehr tragbar ist“, sagt die Vorsitzende Kirsten Hilgers.